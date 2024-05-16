Antalya'da devrilen zift yüklü tırda can pazarı: 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da devrilen zift yüklü tırda can pazarı: 2 yaralı

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Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında zift yüklü tırın devrilmesi sonucu yaşanan kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazayı görenler hemen yardıma koşarken tır sürücüsü yan yatan tırın camından dışarı çıkmayı başardı. Metelerce savrulup uçurumun eteğine düşen kadın ise vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

16.05.2024 14:48  Güncelleme: 15:04
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Antalya'da devrilen zift yüklü tırda can pazarı: 2 yaralı

Görenler yardıma koştu sürücü yan yatan tırın camından dışarı çıktı

Metrelerce savrulan kadın yolcu vatandaşlar tarafından düştüğü uçurumdan çıkartıldı

ANTALYA - Antalya"nın Akseki ilçesi yakınlarında zift yüklü tırın devrilmesi sonucu yaşanan kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazayı görenler hemen yardıma koşarken tır sürücüsü yan yatan tırın camından dışarı çıkmayı başardı. Metelerce savrulup uçurumun eteğine düşen kadın ise vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza saat bugün öğlen saatlerinde 12.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait Duru idaresindeki 31 V 8679 plakalı zift yüklü tır, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyrederken Akseki - Manavgat karayolu Manayıt mevkii 34. Kilometresinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol dışına çıkıp taşlık alana devrildi. Devrilmenin ve sürtünmenin etkisi ile birlikte tankerde bulunan zift ateş aldı.

Yoldan geçerek kazayı görenler hemen 112 acil yardım merkezini arayarak yardım istediler. Kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada araca sıkışan sürücü yoldan geçen vatandaşların yardımıyla camdan çıkarken metrelerce ileri savrulan Hafza M. S. isimli yolcu uçurumun eteğine düştü. Vatandaşlar birbirlerinin elinden tutarak zincir yapıp ayağa kalkmayı başaran kadını yukarı çekti. Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ateş alan aracı ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye birimi ile Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait Murtiçi yangın söndürme ekibinin müdahalesi ile yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Kaza ile İlgili Taşlıca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Antalya\'da devrilen zift yüklü tırda can pazarı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Antalya, Akseki, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da devrilen zift yüklü tırda can pazarı: 2 yaralı - Son Dakika

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