Antalya'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Otomobil Ağaca Çarptı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca böyle çarptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakalderesi istikametinden Sarılar istikametine seyir halindeki Ulaş Y.'nin kullandığı 07 ABT 423 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje ardından da refüjde bulunan ağaca çarptı. Sürücünün yardımına kaza yaptığı noktada bulunan bir sitenin güvenlik görevlisi koşarken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve Trafik Tim Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.