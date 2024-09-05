Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Antalya\'da Yakalandı

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Antalya'da dolandırıcılık suçundan 12 yıl 49 ay 40 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. O.O adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, dolandırıcılık suçundan aranan O.O. isimli şahsı yakaladı. Şahsın, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 12 yıl 49 ay 40 gün hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan O.O., adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA