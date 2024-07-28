Antalya'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında dört araç birbirine çarptı. Kazada, 07 LNY 90 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Taşarası ile aynı araçta bulunan Zahide Buğlem, Ahmet Ali ve Zahide Buğlem Taşarası yaralandı. Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

28.07.2024 21:09
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Antalya'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı yakınlarında meydana geldi. Seydişehir istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan Ahmet Taşarası idaresindeki 07 LNY 90 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelmekte olan Osman Beğendi idaresindeki 42 ST 988, Adem Özen idaresindeki 42 AUG 430 ve Abdullah Demir idaresindeki 14 EV 599 plakalı araçlara çarparak yan yattı. Kazada 07 LNY 90 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Taşarası ile aynı araçta bulunan Zahide Buğlem, Ahmet Ali ve Zahide Buğlem Taşarası yaralandı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koşarak, 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı. Kaza yerine bölge trafik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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