Antalya'da Drift Korkusu

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Antalya'da drift atan sürücü kamerada

Drift attan araç sürücüsünü arkadaşı telefonla kaydetti

ANTALYA - Antalya'da bir araç sürücüsü sanayi sitesinde drift yaparken, araçtan inen arkadaşı o anları cep telefonu ile kaydetti. Esnaf ise sık sık yaşanan drift olayları nedeniyle işyerlerinin önünde bulunan araçların zarar görmesinden endişelendiklerini belirtti.

Manavgat'ta Sanayi Sitesi içerisinde yaşanan olayda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil dakikalarda drift attı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sanayi sitesindeki işyerlerinin arasındaki yolda dakikalarca drift yapan araç sürücüsü tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Görüntülerde ayrıca sürücünün drift attığı o anlar, araçtan inen bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildiği görüldü. Manavgat Sanayi Sitesi 2046 sokakta bulunan esnaflar, havanın kararmasının ardından bazı araç sürücülerinin işyerleri arasındaki yolda drift attığını, işyerlerinin ve dükkanların önünde bulunan müşterilere ait araçların zarar görmesinden korktuklarını dile getirdiler