Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen "Kafes-24" operasyonunda "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de yer aldığı 43 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, paylaşımının devamında operasyona ilişkin bilgiler vererek şunları kaydetti:
"Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Kafes-24" operasyonu düzenlendi. Organize suç örgütünün Antalya ili genelinde:
Operasyon sonucunda;
Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında "MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 şirket) el konuldu. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK yetkililerimizi, operasyonu gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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