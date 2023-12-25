 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen "Kafes-24" operasyonunda "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de yer aldığı 43 şüpheli gözaltına alındı.

25.12.2023 - 18:33,  Güncelleme: 18:53
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen "Kafes-24" operasyonunda "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

ÖRGÜT ELEBAŞI BAYRAM DİNÇER DAHİL 43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de yer aldığı 43 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Antalya'da düzenlenen Kafes-24 operasyonunda 'Çukur Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi


Yerlikaya, paylaşımının devamında operasyona ilişkin bilgiler vererek şunları kaydetti:

"Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Kafes-24" operasyonu düzenlendi. Organize suç örgütünün Antalya ili genelinde:

  • Mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği,
  • Kendilerine para talebi ile gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıkları,
  • Mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç satılı yaptıkları
  • Mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebir ile tahsil ettikleri,
  • Verdikleri çeklerin günü geldiğinde "konkordato" ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıkları,
  • Diğer ülkelerden Türkiye'ye "HAWALA" yöntemi ile kara para transferi yaptıkları,
  • Örgütlü olarak işledikleri; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarından gelir elde ettikleri belirlendi.
Antalya'da düzenlenen Kafes-24 operasyonunda 'Çukur Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi

Operasyon sonucunda;

  • 3 adet tabanca, 15 adet av tüfeği,
  • 85 adet tapu, 680 adet Senet, 380 adet Çek,
  • 18.500 adet araç satışı sözleşmesi, 800 adet vekaletname
  • 80 adet banka cüzdanı, 60 adet kredi kartı,
  • 2 adet kripto para soğuk cüzdan,
  • 80 adet para transferi içeren ajanda, 66 adet cep telefonu,
  • 36 bin dolar ve 80 bin TL ile
  • Çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi."
Antalya'da düzenlenen Kafes-24 operasyonunda 'Çukur Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi

"11 MİLYAR TL DEĞERİNDEKİ MALVARLIKLARINA EL KONULDU"

Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında "MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 şirket) el konuldu. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK yetkililerimizi, operasyonu gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Antalya'da düzenlenen Kafes-24 operasyonunda 'Çukur Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
YORUMLAR (1)
  • Beşiktaş 1903: Keşke birde mültecilere müdahale etseniz Yanıtla 2 1

Ali Yerlikaya, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23
ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12
Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:55
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gitmiş gövde gösterisi yapıyor' sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gitmiş gövde gösterisi yapıyor" sözlerine yanıt
16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor

Son Dakika
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:55 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gitmiş gövde gösterisi yapıyor" sözlerine yanıt
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26 İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 19:54:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement