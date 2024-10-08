Antalya'da ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı - Son Dakika
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Antalya'da ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı

Antalya\'da ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı

Antalya'da ehliyetsiz sürücünün çarpıştıği kaza sonucu bir yolcu yaralandı. Sürücüye ceza uygulandı.

08.10.2024 10:22
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Antalya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, ticari taksi ile çarpıştı. Takside yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, korktuğu için ilk etapta olay yerini terk eden küçük yaştaki ehliyetsiz sürücünün, trafik ekipleri gelmeden geri geldiği öğrenildi.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 9508 Sokak üzerinde meydana geldi. Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan Mehmet A.Ç.'nin kullandığı 07 J 0005 plakalı ticari taksi ile Yavuz S. İ.'nin kullandığı 07 HNG 20 plakalı araç, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada, ticari takside yolcu olarak bulunan Seher E. isimli kadın yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü ve araç sahibine para cezası

Ticari Taksi sürücüsü Mehmet A.Ç., kendisine çarpan aracı kullanan sürücünün yaşının küçük olduğu ve yanında yine kendisi gibi küçük yaştaki 3 gencin kazanın ardından aracı bırakıp gittiklerini söyledi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelmeden geri gelen ve yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen 07 HNG 20 plakalı aracın sürücüsü Yavuz S. İ. ile araç sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı - Son Dakika

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