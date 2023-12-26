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Antalya'da Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 33 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 33 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde daha önce sayısız kez ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan işlem gören sürücü bu kez kaçamadı. Adeta suç makinesi olan sürücüye 33 bin TL ceza yazılarak aşırı alkolden savcılığa sevk edildi.

Antalya\'da Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 33 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı
26.12.2023 - 11:29,
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde daha önce sayısız kez ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan işlem gören sürücü bu kez kaçamadı. Adeta suç makinesi olan sürücüye 33 bin TL ceza yazılarak aşırı alkolden savcılığa sevk edildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ses sistemi ve abartı egzozla çevreyi rahatsız eden, alkollü şekilde araç kullanıp trafiği tehlikeye sokan, eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullananlara yönelik denetimlerini sürdürdü. Denetim yapan polisler, Denizkızı Kavşağı'nda 17 yaşındaki Can K. idaresindeki 15 EG 851 plakalı aracın önünü kesmek suretiyle durdurdu. Kaçmak isteyen alkollü, ehliyetsiz ve yaşı tutmayan sürücü, polislere zor anlar yaşattı. 17 yaşındaki Can K.'ye; abart egzoz, renkli ön ışık donanımı, ses sistemi, ehliyetsiz, alkol renkli camdan toplamda 33 bin ceza işlem uygulandı. Yapılan alkol testi sonucu 1,26 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, üst düzey alkolden savcılığa sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Gazipaşa, Antalya, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 33 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 33 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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