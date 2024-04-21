Antalya\'da elektrikli bisiklet trafik levhasına çarptı: Sürücü yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde fırtınanın etkisiyle trafik levhasına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinden geçen fizyoterapist yaptı.

Kaza, Şükrü Sözen Köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesinden Aşağı Hisar Mahallesi istikametine seyir halindeki Havva İlkgün K.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, köprü çıkışında trafik fırtınanın ve yağmurun etkisiyle levhasına çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi bir hastasına tedavi için gitmekte olan kadın fizyoterapist yaptı. 112 sağlık ekibi gelene kadar yaralı sürücü ile ilgilenen fizyoterapist, sağlık ekibinin gelerek yaralı sürücüyü götürmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. Diğer taraftan kazayı gören vatandaşlar, motosikletin aniden çıkan fırtına ve yolun yağmurdan kayganlaşması nedeniyle tabelaya çarptığını belirttiler. - ANTALYA