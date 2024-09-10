Gazipaşa'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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Gazipaşa'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, polis tarafından yakalandı ve alkollü olduğu tespit edildi.

10.09.2024 10:53
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde elektrikli bisikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde aracını bırakıp firar eden ve polis ekiplerince yakalanan sürücünün ise 0,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Selinus Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki elektrikli bisiklet ile 07 UZ 010 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü M.Ö. ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan G.T. yaralandı.

Otomobil sürücüsü firar etti

Otomobil sürücüsü ise otomobilini olay yerinde bırakıp firar etti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazadan sonra aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücünün T.Ö. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan T.Ö.'nün 0,65 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika

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