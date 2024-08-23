Antalya'da enerji ve nakil kablosu hırsızlığına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da enerji ve nakil kablosu hırsızlığına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Antalya\'da enerji ve nakil kablosu hırsızlığına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Alanya ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü adına yüklenici firma olarak çalışan özel bir firmaya ait enerji kablolarının çalındığı bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda suçta kullanılan araç tespit edildi ve 2 kişi yakalandı. 760 metre uzunluğundaki jet fan enerji kablosu ele geçirildi.

23.08.2024 15:58
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Antalya'da enerji ve nakil kablosu hırsızlığına yönelik yapılan çalışmada 2 kişi yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Alanya ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü adına yüklenici firma olarak çalışan özel bir firmaya ait enerji kablolarının çalındığı bilgisi üzerine (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timi ve asayiş ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda suçta kullanılan araç tespit edildi. Araç Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla durdurularak, araç içerisinde bulunan M.A.D. ve K.İ.A isimli şahıslar yakalandı. Yapılan arama neticesinde, 760 metre uzunluğundaki jet fan enerji kablosu ele geçirilerek olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da enerji ve nakil kablosu hırsızlığına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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