Antalya\'da Eş Zamanlı Operasyon: 171 Kişi Yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı tarihteki eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 171 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında ağır suçlardan aranan şahıslar da yer aldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik iki farklı tarihte eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, kasten öldürme, silahla tehdit, görevi yaptırmamak için direnme, 6136 sayılı kanuna muhalefet, şantaj, uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanma gibi suçlardan arananların da bulunduğu toplam 171 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 20 yıl üzeri hapis cezası bulunan 1, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 5, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 8, 2-5 yıl arası hapis cezası bulunan 13, 2 yıl altı hapis cezası bulunan 44 kişi yer aldı. Toplamda 71 kişi kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle, 100 kişi ise ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama emri kapsamında adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA