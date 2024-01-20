Antalya\'da evsiz şahsın yaktığı ateş yangına neden oldu

Antalya'da evsiz şahsın girdiği boş binada uyumadan önce yaktığı ateş, yangına neden oldu. Karton ve kağıtların tutuşmasıyla yayılan yangında evsiz şahıs yaralandı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki kullanılmayan boş inşaatın zemin katında yaşandı. Konaklamak için boş inşaata giren Serkan Ç. (31), ateş yakıp uyumaya başladı. Karton ve kağıtların tutuşmasıyla ateş yayılarak Serkan Ç'ye ulaştı. Boş binadan alevlerin çıktığını ve bağırma seslerini duyanlar görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Serkan Ç, kendi imkanlarıyla ateşi söndürdü ancak boynundan ve kolundan yaralandı. Sağlık ekipleri, Serkan Ç'yi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaşananları ise çevredeki vatandaşlar merakla izledi. - ANTALYA