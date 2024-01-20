 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da evsiz şahsın yaktığı ateş yangına neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da evsiz şahsın yaktığı ateş yangına neden oldu

Antalya'da evsiz bir kişi, girdiği boş binada yaktığı ateş sonucu yangın çıkardı. Yangında evsiz şahıs yaralandı. Olay, Muratpaşa ilçesindeki kullanılmayan boş inşaatta meydana geldi. Serkan Ç., ateş yakıp uyurken yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serkan Ç., kendi imkanlarıyla ateşi söndürdü ancak yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Antalya\'da evsiz şahsın yaktığı ateş yangına neden oldu
20.01.2024 - 18:55,
Abone Ol

Antalya'da evsiz şahsın girdiği boş binada uyumadan önce yaktığı ateş, yangına neden oldu. Karton ve kağıtların tutuşmasıyla yayılan yangında evsiz şahıs yaralandı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki kullanılmayan boş inşaatın zemin katında yaşandı. Konaklamak için boş inşaata giren Serkan Ç. (31), ateş yakıp uyumaya başladı. Karton ve kağıtların tutuşmasıyla ateş yayılarak Serkan Ç'ye ulaştı. Boş binadan alevlerin çıktığını ve bağırma seslerini duyanlar görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Serkan Ç, kendi imkanlarıyla ateşi söndürdü ancak boynundan ve kolundan yaralandı. Sağlık ekipleri, Serkan Ç'yi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaşananları ise çevredeki vatandaşlar merakla izledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Muratpaşa, Antalya, evsiz, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da evsiz şahsın yaktığı ateş yangına neden oldu - Son Dakika


08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29
Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29
Genç kadın otel odasında ölü bulundu Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21
Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

Son Dakika
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21 Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
23:13 Beşiktaş'ın hocası, Pendikspor hezimetinden kendini sorumlu tuttu
23:13 İsrail'de Netanyahu karşıtları erken seçim talebiyle gösteri düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:11:51. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da evsiz şahsın yaktığı ateş yangına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement