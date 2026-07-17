Antalya'da Falçata ile Yaralama Davası - Son Dakika
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Antalya'da Falçata ile Yaralama Davası

Antalya\'da Falçata ile Yaralama Davası
17.07.2026 16:31
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Eski eşi ile evli kocayı yaralayan Aydın, toplam 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da eski eşi ile 10 gün önce evlendiği kocasını falçatayla yaraladığı gerekçesiyle ilk yargılamada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan şahsın dosyası, istinaf ve temyiz incelemelerinin ardından üçüncü kez karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanığı 25 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

6 Nisan 2022 tarihinde Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4873. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana gelen olayda Abdurezzak Aydın (45), 2 çocuğunu görmek için olaydan yaklaşık 11 ay önce boşandığı eski eşi Meral F.'nin (43) yaşadığı eve gitti. Aydın ile eski eşi Meral F. ve Meral F.'nin olaydan 10 gün önce evlendiği Erden F. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, yanında bulunan 2 çocuğunu evden çıkararak komşuya bıraktı. Ardından yeniden eve girerek kapıyı içeriden kilitleyen Aydın, yanındaki falçatayla Meral ve Erden F.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Abdurezzak Aydın ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlk kararda 25 yıl hapis cezası verildi

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2022 yılında görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Aydın'a Meral F.ye yönelik 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasını dikkate alan heyet, cezayı 14 yıl hapse indirdi. Aydın, Erden F.'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aydın'a toplam 25 yıl hapis cezası verildi.

İstinaf sonrası ceza 29 yıla çıktı

Meral ve Erden F. çifti, yerel mahkemenin kararını 2023 yılında istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan incelemenin ardından dava dosyası, kararın yeniden değerlendirilmesi için Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyayı yeniden ele alan mahkeme heyeti, Aydın'a Meral F.'ye yönelik 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza 16 yıl hapse çevrildi. Aydın, Erden F.'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise bu kez 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece ilk yargılamada toplam 25 yıl hapis cezası verilen sanığın cezası ikinci yargılamada 29 yıla yükseldi.

Üçüncü kez hakim karşısına çıktı

Sanık avukatlarının karara itirazı üzerine dosya temyiz incelemesine gönderildi. Temyiz incelemesinin ardından kararın yeniden değerlendirilmesi için dava dosyası bir kez daha Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Davanın üçüncü yargılamasında taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Mahkeme heyeti, Meral F.'ye yönelik suçtan daha önce 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Aydın'ın cezasını 14 yıla indirdi. Heyet, Erden F.'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan daha önce verilen 13 yıl hapis cezasını da 11 yıl 6 aya düşürdü. Abdurezzak Aydın, iki suçtan toplam 25 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Falçata ile Yaralama Davası - Son Dakika

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