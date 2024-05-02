Antalya'da Falezlerde Düşen Genç Kız Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Falezlerde Düşen Genç Kız Kurtarıldı

Antalya\'da Falezlerde Düşen Genç Kız Kurtarıldı

Antalya'da falezlerde manzarayı seyrederken dengesini kaybeden bir genç kız, 3 metre yüksekten kayalıklara düştü. Uzun süren çalışmalar sonucu kurtarılan genç kızın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan falezlerde meydana geldi. Suzan N.T., itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından güvenli bölgeye çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

02.05.2024 23:07
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Antalya'da falezlerde manzarayı seyrederken dengesini kaybeden bir genç kız, 3 metre yüksekten kayalıklara düştü. Uzun süren çalışmalar sonucu kurtarılan genç kızın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuğulu Park içerisinde bulunan falezlerin olduğu noktadan aşağıya inerek arkadaşı ile birlikte oturan Suzan N.T. (18), bir anda dengesini kaybederek 3 metre yüksekten kayalıkların olduğu yere düştü. Durumu gören arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, deniz polisi, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen deniz polisleri bölgenin kayalık olması sebebiyle Suzan N.T.'ye ulaşamadı. İtfaiye ve AFAD ekipleri halat yardımıyla bölgeye inip ulaştıkları genç kız, bulunduğu kayalıklardan güvenli bölgeye çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Suzan N.T. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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