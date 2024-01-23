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Antalya'da 30 metre yükseklikteki falezlerde mahsur kalan şahıs kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da 30 metre yükseklikteki falezlerde mahsur kalan şahıs kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 30 metre yükseklikteki falezlerde mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 26 yaşındaki şahıs, deniz manzarası seyrederken dengesini kaybederek düşmüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından şahıs, halat yardımıyla çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Antalya\'da 30 metre yükseklikteki falezlerde mahsur kalan şahıs kurtarıldı
23.01.2024 - 19:24,  Güncelleme: 19:25
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Antalya'da düştüğü 30 metre yüksekliğindeki falezlerin orta bölümündeki kayalık alanda mahsur kalan şahıs kurtarıldı.

Olay, saat 18.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Karaoğlan Parkı falezlerde meydana geldi. Falezlerden deniz manzarası seyreden 26 yaşındaki Mehmet Ş., bir anda dengesini kaybederek 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü. Ağaçlara takılarak falezlerin yarısında kalan Mehmet Ş.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye, polis, deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, gencin ilk olarak düştüğü yeri belirledi. Karadan şahsın yanına ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye kurtarma ekipleri şahsı, yukarı çekebilmek için ipli sistem kurdu. Kaşık sedyeye alınan genç, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda şahıs bulunduğu yerden halat yardımıyla çıkarıldı. Bazı vatandaşların falezler üzerinde ekiplerin kurtarma çalışmalarını merakla izlediği, cep telefonlarıyla görüntü aldığı görüldü.

Çıkarıldığı yerden yaklaşık 100 metre ilerideki ambulansa taşınan Mehmet Ş. hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın düştüğü yer, falezler ve kurtarma çalışması dron ile de görüntülendi.

Şahsı en son gören Hasan Çalışkan, "Burada tek başına oturuyordu, kafasını sallıyordu. Konuşmadı. Sigara verdim almadı. Ondan sonra gitmemi istedi. Bir süre sonra düşmüş" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da 30 metre yükseklikteki falezlerde mahsur kalan şahıs kurtarıldı - Son Dakika
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