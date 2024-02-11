Antalya'da dünyaca ünlü falezlerde bir kişinin düştüğü ihbarı - Son Dakika
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Antalya'da dünyaca ünlü falezlerde bir kişinin düştüğü ihbarı

Antalya\'da dünyaca ünlü falezlerde bir kişinin düştüğü ihbarı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan dünyaca ünlü 30 metrelik falezlerde bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, battaniye ve yastık buldu. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yaralı bir kişiye rastlanmadı.

11.02.2024 17:39
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Antalya'nın dünyaca ünlü 30 metrelik falezlerinden bir kişinin düştüğü ihbarı ile olay yerine gelen ve halat yardımı ile aşağı inen ekipler, battaniye ve yastık ile karşılaştı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 30 metrelik falezlerin denizle buluştuğu noktada hareketsiz duran bir cisim gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aşağıda yaralı bir kişinin olabileceği ihtimali üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımı ile aşağı indi. Yapılan kontrollerde vatandaşlar tarafından görülen eşyanın yastık ve battaniye olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmada yaralı bir kişiye rastlanmadı. Olayın ardından ekipler normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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