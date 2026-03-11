Antalya'da Falezlerden Düşen Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Antalya'da Falezlerden Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Antalya'da Falezlerden Düşen Vatandaş Kurtarıldı
11.03.2026 12:33
20 metreden düşen 41 yaşındaki Erdinç A., incir ağacının yardımıyla hafif yaralarla kurtuldu.

Antalya'da falezlerin yaklaşık 20 metrelik bölümünden düşen 41 yaşındaki vatandaş, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye götürülen yaralının düşüşünü alt kısımda bulunan incir ağacı dallarının yumuşattığı öğrenildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan varyant bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne varyant seyir terası bölgesinde bulunan kayalık alandan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, düşülen noktanın sarp ve patika olması nedeniyle bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İsminin Erdinç A. (41) olduğu öğrenilen vatandaş, 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi düştüğü noktada yaptı.

Düşüşünü incir ağacı yumuşattı

Yaklaşık 20 metre yükseklikten düştüğü öğrenilen Erdinç A.'nın şans eseri düştüğü noktada bulunan incir ağacının dallarının düşüşünü yumuşattığı öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğu görülen Erdinç A. serum ve boynuna boyunluk takılarak sepet sedyeye sabitlendikten sonra itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından patika yol kullanılarak ambulansa taşındı. Yaralı, tedavi edilmek için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - ANTALYA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Falezlerden Düşen Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika

