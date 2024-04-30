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Antalya'da feci kaza: 100 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü için ekipler seferber oldu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralanan sürücü, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartılabildi.

Kaza Akseki- İbradı karayolu Çamlıyokuş mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kudret Yangöz idaresindeki 07 DHV 42 plakalı kamyonet, rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 100 metrelik uçuruma uçtu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine; sağlık ekipleri, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi'ni yönlendirdi. Yaralı, Akseki İtfaiye Birimi kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı jandarma ve itfaiye ekipleriyle birlikte uçurumdan yukarıya çıkarıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı, çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği sağlık ekibi tarafından belirtildi. Yangöz, Akseki Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.