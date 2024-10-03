Antalya'da Feci Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Feci Kaza: 3 Yaralı

Antalya\'da Feci Kaza: 3 Yaralı

Antalya'da kavşakta çarpışan otomobiller refüje çıkarken, 3 kişi yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

03.10.2024 10:33
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Antalya'da kavşak sisteminde çarpışan otomobiller trafik levhalarını yıkıp refüje çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskender K.'nın kullandığı 07 L 6688 plakalı Seat marka otomobille, Ali Rıza G.'nin kullandığı 07 LMN 48 plakalı Skoda marka otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobilde refüje çıkarken, kazada 07 L 6688 plakalı araç sürücüsü olan İskender K.. 07 LMN 48 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Meral G. ve Hande Gizem G. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Feci Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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