Antalya\'da Feci Kaza: 7 İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya- Isparta karayolunda mesai bitiminde eve dönen sera işçilerini taşıyan minibüs ile beton mikserinin çarpışması sebebiyle 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası kapanan yol trafiğe açıldı. Kazanın işçilerin evine 20 kilometre kala yaşandığı öğrenildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya-Isparta karayolu Kargı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Isparta'dan Antalya istikametine seyir halindeki Gürkan G. idaresindeki 07 CCJ 799 plakalı bir lojistik firmasına ait beton mikseri, Aksu ilçesi Karagöz Mahallesi'nde serada çalışan isçileri taşıyan Adil Özkan'ın kullandığı 15 ADU 494 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan ve önüne aldığı minibüsü yaklaşık 70 metre sürükleyen tır yol kenarında durabildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, Antalya ve Burdur itfaiyesine ait ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler hızla yaralıları kurtarmak için müdahale ederken feci kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ve minibüste yolcu konumunda bulunan Gülsüm Özkan, Zeynep İnaz, Hayrunisa Karaca, Elmas Yüce, Cemile Çakır, Yeter Gümüş hayatını kaybetti. Esin K., Zülgariye Ö. ve beton mikseri sürücüsü Gürkan G. ise sağlık ekiplerinin olay yerinde ki ilk müdahalesinin arından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım uzun süre tek şeritten sağlanırken olayla ilgili Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen hayatını kaybeden sera işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Zaman zaman sinir krizleri geçiren vatandaşları yakınları sakinleştirmeye çalışırken, feci kazada hayatını kaybeden sera işçileri ile aynı köyde yaşayan Tanju Duran, "Hepsi bizim köyden Kocaaliler kabasından, sera işçileri. İş çıkışı evlerine dönerken tır çift şeritli yolda hızlı geliyor. Duyduğumuza göre kaydırmış aracı biçmiş, talihsiz bir kaza. Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler kasabasından, buradan yaklaşık 15-20 kilometre evleri, 5-6 kilometre geride Karaöz'de serada işçi olarak çalışıyorlar" dedi.

Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Burdur'a götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan yol yapılan çalışmaların ardından trafiğe açıldı. - ANTALYA