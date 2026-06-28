Antalya\'da Feci Kaza: Motor Barakaya Girdi

Antalya'nın Serik ilçesinde, D-400 kara yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçtan kopan motor yaklaşık 30-40 metre savrularak işçilerin kaldığı barakaya girdi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken barakada kalan 4 kişinin o esnada dışarıda olması muhtemel bir faciayı önledi. Ekipler, araçta ikinci bir kişinin bulunabileceği ihtimali üzerine uzun süre çalışma yaptı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi Antalya Caddesi'nde, D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak İ. yönetimindeki 07 BBE 351 plakalı Volkswagen Polo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçtan kopan motor, yaklaşık 30-40 metre savrularak işçilerin kaldığı barakanın içine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Burak İpek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler ikinci kişi ihtimaline karşı seferber oldu

Kazanın ardından aracın hurdaya dönmesi nedeniyle ekipler, otomobilde ikinci bir kişinin bulunabileceği ihtimali üzerine çalışma yaptı. İtfaiye ve polis ekipleri, uzun süre araç içerisinde detaylı arama ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından araçta başka kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Motor barakaya girdi, işçiler panik yaşadı

Çarpmanın etkisiyle otomobilden kopan motor, işçilerin kaldığı barakanın içine girdi. Olay anında dışarıda olan ve haber verilmesi üzerine barakaya gelen işçiler gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, işçilerden biri durumu telefonla arkadaşlarına haber verdi. "Biz burada olsaydık ne olurdu?" diyerek yaşadıkları korkuyu dile getiren işçiler, olay sırasında barakanın boş olmasının muhtemel bir faciayı önlediğini söyledi. Barakayı o halde görüp sinirlenen ve "Burası benim mekanım, ben burada yatıyorum" diye bağıran bir kişi ise itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Öte yandan kazayı duyan çok sayıda vatandaş olay yerine akın etti. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü alabilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA