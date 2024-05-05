Antalya'da Fırtına ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika
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Antalya'da Fırtına ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Antalya\'da Fırtına ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece yarısı başlayan fırtına ve dolu yağışı, yüzlerce dönümlük tarım arazilerine zarar verdi. Karpuzlar, sebzeler ve diğer tarım ürünleri büyük oranda zarar gördü.

05.05.2024 16:48  Güncelleme: 16:52
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Antalya'da gece yarısı başlayan fırtına ve dolu yüzünden yüzlerce dönümlük tarım arazileri zarar gördü.

Manavgat'ta dün Saraçlı, Belenobası, Evrenseki, Kalemler, Çolaklı ve Gebece mahallelerinde yaşanan dolu yağışı ve fırtına, yüzlerce dönümlük bir alanda açıkta yetiştirilen tarım ürünlerine zarar verdi. Yağışın ardından Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri zarar gören mahallelerde inceleme başlattı. Bölgede yapılan ilk incelemede, dolu ve fırtınanın ekili arazilerde büyük oranda zarar verdiği tespit edildi. İncelemelerde, karpuzların saplarından koptuğu; buğday, arpa, zeytin ve narenciye ürünlerin tanelerinin döküldüğü; arı kovanlarının da yerle bir olduğu görüldü. Dolu ve fırtına nedeniyle bölgedeki tarım alanları beyaza büründü.

"Zarar gören bölge, doğal afet kapsamına sokulmalı"

Afet bölgelerinde incelemelerde bulunan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Dün akşam üzeri haberi aldık. Kısa bir sürede yoğun ve büyük taneleri olan bir doluyla beraber bütün tarım alanlarının çok kötü olduğunu gördük. Sabah erkenden çalışmalara başladık. Saraçlı bölgesinden başladık, Belenobası'ndayız. Burası daha öncede yangın afeti geçiren bir bölge. Bu kez de dolu ile bir savaş veriyoruz. Arılarımız perişan olmuş. Karpuzlarımız, sebzelerimizi yok olmuş durumda. Bölgede ciddi bir sorun var. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerimiz, Ziraat Odası Başkanımız Rasim Metin, belediye başkan yardımcılarımız burada. Sahayı görüyoruz. Hem İlçe Tarım Müdürlüğüne, hem Kaymakamımız hem de Sayın Valimize durum hakkından bilgi vereceğiz. Bu bölgenin tarım açısından sigortalanması da çok zor. Doğal afet kapsamına sokularak bu insanlara yardım etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Fırtına ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika

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