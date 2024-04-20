Antalya'da fırtınadan devrilen palmiye ağacı turistin üzerine düştü - Son Dakika
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Antalya'da fırtınadan devrilen palmiye ağacı turistin üzerine düştü

Antalya\'da fırtınadan devrilen palmiye ağacı turistin üzerine düştü

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir otelde fırtınadan dolayı devrilen palmiye ağacı, otelde konaklayan yabancı bir müşterinin üzerine düştü. Yaralanan turist hastanede tedavi altına alındı.

20.04.2024 17:59
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Antalya'nın Serik ilçesinde fırtınadan dolayı devrilen palmiye ağacı, otelde konaklayan yabancı bir müşterinin üzerine düştü. Yaralanan turist hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Belek turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otel meydana geldi. Keith Robert Mcgreevy (67) güneşlenmek için çıktığı otel bahçesinde fırtınadan dolayı devrilen palmiye ağacı üzerine düştü. Olay sonrası otel çalışanları tarafından ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Mcgreevy yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da fırtınadan devrilen palmiye ağacı turistin üzerine düştü - Son Dakika

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