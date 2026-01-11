Ocakta unutulan fritöz itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika
Ocakta unutulan fritöz itfaiyeyi alarma geçirdi

Ocakta unutulan fritöz itfaiyeyi alarma geçirdi
11.01.2026 09:53  Güncelleme: 10:05
Manavgat ilçesinde içerisinde yağ bulunan fritözden çıkan yangın, ev sahibi tarafından söndürülmeden önce itfaiye ve emniyet ekipleri olay yerine intikal etti. Yangının fritözden kaynaklandığı belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde içerisinde yağ bulunan fritözden çıkan yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Yangın ev sahibi tarafından büyümeden söndürülürken, itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı.

Yangın, Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi 9005 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Binada yangın çıktığı ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçti. Ola yerine gelen ekipler, hızla yangın ihbarı verilen daireye girerken, yangının ocakta unutulan içerisinde yağ bulunan fritözden çıktığını, fritözden çıkan alevlerin davlumbazın tutuşmasına neden olduğu belirlendi. Üst katta oturan ev sahibinin fritözü balkona attıktan sonra yangını söndürdüğünü öğrenilirken, gerekli kontrolleri yapan ekipler, tehlikeli bir durumun olmadığını belirledikten sonra adresten ayrıldı. - ANTALYA

