Antalya'da Gecekondu Yangını: Komşular Kurtardı - Son Dakika
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Antalya'da Gecekondu Yangını: Komşular Kurtardı

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Antalya'da bir evde çıkan yangında 3 kişi, dumanları fark eden komşular tarafından kurtarıldı.

27.01.2025 23:08
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Antalya'da korkutan gecekondu yangını: Aileyi yangından komşuları kurtardı

2'si çocuk 1 kadın umanları fark eden vatandaşlarca evden çıkartıldı

ANTALYA - Antalya'da bir evde çıkan yangında evde mahsur kalan 2'si çocuk 1 kadın olmak üzere 3 kişi, dumanları fark eden bir vatandaş tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evin çatısında hasar oluştu.

Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında, tek katlı müstakil bir evin yanında bulunan tahta parçalarından çıkan yangın kısa sürede evin çatısına sıçradı. Yangın sırasında evde bulunan yabancı uyruklu 1 kadın ve 2 çocuk mahsur kaldı. O sırada iş dönüşü alevleri fark eden bir vatandaş, hızla eve giderek içerideki kadın ve çocukları kurtardı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangını söndürdü. Vatandaşın, itfaiye gelene kadar hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştığı, ancak yangını söndürmekte başarılı olamadığı öğrenildi.

Motosikletiyle işten dönen ve alevleri gören Zeki Can Karaca, "Evin yanında bulunan tahta parçalarının yandığını gördüm. Hemen ardından itfaiyeyi aradım, hortum çekip alevleri söndürmeye çalıştık ama söndüremedik. Evin içerisinde yabancı uyruklu 2 çocuk bir kadın vardı. Zor bela içerdikleri dışarı çıkardık. İtfaiye geldi ve söndürme çalışması başlattı "dedi.

Yangın nedeniyle evin çatısında hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Gecekondu Yangını: Komşular Kurtardı - Son Dakika

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