Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi

Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3579 Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, müstakil evden yükselen dumanları fark eden yan komşu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede evi sardı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi. Yangının ardından gecekondu kullanılamaz hale geldi.

"Çok şükür kimseye bir şey olmadı"

Yangını fark ederek ihbarda bulunan Suriye vatandaşı yan komşu Mehmet A., "Dışarı çıktım baktım ateş yanıyor, evin kapısını açıp su atmaya çalıştım, olmadı. Sonra haber verdim, çok şükür kimseye bir şey olmadı, evde kimse yoktu" dedi.