Antalya\'da Genç Gözaltına Alındı

Antalya'da sosyal medya üzerinden "12'den sonra Antalya'da devlet biziz" paylaşımı yapan 17 yaşındaki E.K. gece operasyonuyla gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sosyal medya üzerinden geçtiğimiz günlerde bir hesaptan yapılan "12'den sonra Antalya'da devlet biziz" paylaşımı sonrası harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede paylaşımı yapan kişinin Kepez ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki E.K. olduğu belirlendi.

00.00'dan sonra operasyonla yakalandı

Şahsın MERNİS adresinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığının belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli, gece 00.00'dan sonra yapılan operasyonla gözaltına aldı. E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. E.K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA