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Antalya'da Genç, Kedisini Kurtarmak İçin Seferber Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Genç, Kedisini Kurtarmak İçin Seferber Oldu

Antalya'da bir genç, 5. kattan apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedisini kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ile birlikte küçücük pencereden karanlık boşluğa giren genç, kedisine sağlıklı şekilde kavuşunca büyük mutluluk yaşadı. Olay, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Market dönüşü 9 aylık 'Bihter' isimli kedisini evde bulamayan İlker Karabulut (22), panikle çevrede arama yapmaya başladı. Sokakları ve tüm binada arama yapan Karabulut, kedisinin sesinin apartmanın hava boşluğundan geldiğini duydu. Boşluğa bir türlü ulaşamayan Karabulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Kedinin tam bulunduğu noktanın belirlenmesinin ardından operasyon başladı. İtfaiye ekipleri bina içindeki küçük bir pencereyi çökerek kedinin olduğu noktaya ulaşmaya çalıştı. Pencereden fener yardımıyla boşluğa bakan ekip, kediyi gördü. Ekip, boşluğa inmek için araçtan merdiven getirmeye gittiği sırada Karabulut, arkadaşlarının yardımıyla küçük pencereden boşluğa indi. Kediyi kucağına alan Karabulut, hayvanı daha sonra yukarıda bekleyen itfaiye ekibine verdi. Kendisi de güvenli şekilde boşluktan çıkan Karabulut, büyük mutluluk yaşadı. Karabulut, 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen kedisini kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Tehlikeye rağmen kedisi için boşluğa giren İlker Karabulut, 'Markete gitmiştim, arkadaşlarım da evde kahvaltı hazırlıyordu. 2 kedim daha var onları odaya bırakmıştım. Arkadaşlarım bunu yanlarında tutmuşlar bir şey olmaz diye. Gözden kaybolup, çatıdan boşluğa düşüyor. Kız arkadaşıma hediye almıştım bu kediyi. Sonra işler rast gitmedi, bana geri kaldı. Gözüm gibi bakıyorum. Dış yarası yok gibi ama veterinere götüreceğiz' dedi. - ANTALYA

Antalya\'da Genç, Kedisini Kurtarmak İçin Seferber Oldu
02.01.2024 - 11:19,
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Antalya'da bir genç, 5. kattan apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedisini kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ile birlikte küçücük pencereden karanlık boşluğa giren genç, kedisine sağlıklı şekilde kavuşunca büyük mutluluk yaşadı.

Olay, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Market dönüşü 9 aylık 'Bihter' isimli kedisini evde bulamayan İlker Karabulut (22), panikle çevrede arama yapmaya başladı. Sokakları ve tüm binada arama yapan Karabulut, kedisinin sesinin apartmanın hava boşluğundan geldiğini duydu. Boşluğa bir türlü ulaşamayan Karabulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Kedinin tam bulunduğu noktanın belirlenmesinin ardından operasyon başladı. İtfaiye ekipleri bina içindeki küçük bir pencereyi çökerek kedinin olduğu noktaya ulaşmaya çalıştı. Pencereden fener yardımıyla boşluğa bakan ekip, kediyi gördü. Ekip, boşluğa inmek için araçtan merdiven getirmeye gittiği sırada Karabulut, arkadaşlarının yardımıyla küçük pencereden boşluğa indi. Kediyi kucağına alan Karabulut, hayvanı daha sonra yukarıda bekleyen itfaiye ekibine verdi. Kendisi de güvenli şekilde boşluktan çıkan Karabulut, büyük mutluluk yaşadı. Karabulut, 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen kedisini kontrol amaçlı hastaneye götürdü.

Tehlikeye rağmen kedisi için boşluğa giren İlker Karabulut, "Markete gitmiştim, arkadaşlarım da evde kahvaltı hazırlıyordu. 2 kedim daha var onları odaya bırakmıştım. Arkadaşlarım bunu yanlarında tutmuşlar bir şey olmaz diye. Gözden kaybolup, çatıdan boşluğa düşüyor. Kız arkadaşıma hediye almıştım bu kediyi. Sonra işler rast gitmedi, bana geri kaldı. Gözüm gibi bakıyorum. Dış yarası yok gibi ama veterinere götüreceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Genç, Kedisini Kurtarmak İçin Seferber Oldu - Son Dakika


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