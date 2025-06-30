Antalya\'da Geri Dönüşüm Tesisinde İş Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı

Antalya'da bir dönüşüm tesisinde dengesini kaybederek plastik kırım makinesine düşen işçi ağır yaralandı. İki bacağını kaybeden işçinin kopan uzuvları koruma kaplarına konularak yaralı ile birlikte hastaneye götürüldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında sıralarında Döşemealtı ilçesi Kırkgöz Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Plastik atıkların toplanarak geri dönüştürüldüğü tesiste atıkların parçalanması için kullanılan kırım makinesine malzemeleri atan Özbekistan uyruklu Kutratov Mirzovhit (28) dengesini kaybederek çalışmakta olan makineye düştü. Genç işçinin çığlıklarını duyan diğer çalışanlar yardıma koştu. Mirzovhit'in bacaklarını makineye kaptırdığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kopan uzuvları koruma kaplarına konuldu

İhbar üzerine verilen adrese Antalya Organize Sanayi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile Mirzovhit bulunduğu yerden çıkartılırken, gencin makineye kaptırdığı kopan uzuvları plastik torbalara konularak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı iş yerinin yakınında çalışmakta olan Akif Kızgın isimli çalışan yaşananları "Kişinin kırım makinesinin içine sıkıştığını gördüm. Plastik kırımı yapan bir makine. İtfaiye ve sağlık ekipleri çıkardılar, kendisindeydi. Bacaklarında büyük hasar olduğunu söylüyorlar" sözleri ile anlattı. - ANTALYA