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Antalya'da Güneş Enerjisi Panelini Düzeltmek İçin Çatıya Çıkan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Güneş Enerjisi Panelini Düzeltmek İçin Çatıya Çıkan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Antalya\'da Güneş Enerjisi Panelini Düzeltmek İçin Çatıya Çıkan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Kadir Kuşçu, güneş enerjisi panelini kontrol etmek için çıktığı çatıda dengesini kaybederek sundurmanın üzerine düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

04.02.2024 14:16
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Antalya'da güneş enerjisi panelini düzeltmek için çatıya çıkan yaşlı adam, sundurmanın üzerine düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 4021. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 katlı binada yaşayan Kadir Kuşçu (63), bozulan güneş enerjisi panelini kontrol etmek amacıyla çatıya çıktı. Kuşçu, bir süre sonra dengesini kaybederek giriş kapısı sundurmasının üzerine duştu. Yaşlı adamı acı içerisinde kıvranırken gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu alandan alınan yaşlı adam, yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşananları anlatan Bilal Kurşun, "Biz evde oturuyorduk, bir ses duyduk. Ağabey çatıda bulunan güneş enerjisi panelini bağlarken sundurmanın üzerine düşüyor. Biz görür görmez hemen sağlık ekiplerini aradık. Biz de yukarı çıkarak yardım ettik. Durumu biraz kritikti, hareket edemiyordu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Güneş Enerjisi Panelini Düzeltmek İçin Çatıya Çıkan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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