Antalya'da Güvenlik Bilinci Artırma Çalışmaları - Son Dakika
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Antalya'da Güvenlik Bilinci Artırma Çalışmaları

Antalya\'da Güvenlik Bilinci Artırma Çalışmaları

Antalya Emniyeti, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlara karşı vatandaşları bilgilendiriyor.

31.01.2025 14:20
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, toplumda güvenlik bilincini artırmak ve suçlara karşı önleyici tedbirler almak amacıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Alanya, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa'da düzenlenen etkinliklerde dolandırıcılık, sahte para, hırsızlık ve kapkaç gibi suçlara karşı alınması gereken önlemler vatandaşlara anlatıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla daha etkin mücadele edebilmek ve vatandaşlarda güvenlik bilinci oluşturmak amacıyla "Toplum Destekli Polislik Hizmetleri" çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

"Farkında Ol, Oltaya Gelme" projesi kapsamında Alanya Büyükhasbahçe Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlara sanal ortamda ve iletişim yoluyla işlenen dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken tedbirler aktarıldı.

Ayrıca, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan semt pazarlarında, vatandaşlara dolandırıcılık, KADES uygulaması, sahte para, hırsızlık ve kapkaç gibi suçlara karşı korunma yöntemleri anlatıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, vatandaşların bu tür suçlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumların zaman kaybetmeden polise bildirilmesi çağrısında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Güvenlik Bilinci Artırma Çalışmaları - Son Dakika

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