Antalya'da Güvenlik Görevlisi Arkadaşını Korurken Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Antalya'da Güvenlik Görevlisi Arkadaşını Korurken Bıçaklanarak Öldürüldü

Antalya'da bir güvenlik görevlisi, arkadaşını eski sevgilisinden korumak isterken göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

17.06.2024 11:55
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Antalya'da arkadaşını eski sevgilisinden korumak isterken göğsünden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gece 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda tramvay durağında güvenlik görevlisi olan Bekir Kılıç (48), arkadaşı olan Papatya K. (32) ile bir araya geldi. İkilinin görüştüğü sırada yanlarına gelen Papatya K.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A. (28) bir anda genç kadına saldırdı. Olaya müdahale ederek genç kadını korumak isteyen Bekir Kılıç, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile bir anda yere yığıldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Bekir Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Göğüs kısmına aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Bekir Kılıç'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Metin A. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Metin A. ifadesinin alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Güvenlik Görevlisi Arkadaşını Korurken Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Güvenlik Görevlisi Arkadaşını Korurken Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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