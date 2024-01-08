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Antalya'da Hafif Ticari Araç ile Halk Otobüsü Çarpışması - Son Dakika
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Antalya'da Hafif Ticari Araç ile Halk Otobüsü Çarpışması

Antalya'da meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile halk otobüsü çarpıştı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonucunda hafif ticari araçtaki sürücü sıkışırken, otobüsün önüne çıkan araç nedeniyle yolcular büyük panik yaşadı. Yaralanan olmazken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

Antalya\'da Hafif Ticari Araç ile Halk Otobüsü Çarpışması
08.01.2024 - 11:51,
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Antalya'da hafif ticari araç ile halk otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Hafif ticari araçtaki sürücünün sıkışmasına neden olan kazada, seyir halinde giden halk otobüsünün önüne birden ticari aracın çıkması, kaza sonrası yolcuların büyük panik yaşaması görüntülere yansıdı.

Kaza, dün saat 13.22'de Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AU 0402 plakalı Abdülkadir Koşu (58) idaresindeki halk otobüsü ile İsmail Kondu (39) idaresindeki 06 CLP 049 plakalı hafif ticari araç, Seyhan Caddesi ile Yeşilırmak Caddesi kesişiminde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Kondu'nun araçta sıkıştığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile şoför sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şoför ambulans ile hastaneye kaldırılırken, otobüste ise yaralanan olmadı. Polis ekipleri yolu kısmen trafiğe kapatırken, kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

Halk otobüsü şoförü Abdülkadir koşu, "Sağ şeritten geliyordum, Kepez kent meydanından ilerleyen hafif ticari aracın şoförü yola çıktı. Onu görür görmez kendimi sola attım ama kaza oldu, yapacak bir yok" dedi.

Kaza anı kamerada

Kaza anıysa halk otobüsünün kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde giden halk otobüsünün önüne bir anda hafif ticari aracın çıkması ve çarpışmanın şiddetiyle otobüsün içerisindeki yolcuların panik anları yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Hafif Ticari Araç ile Halk Otobüsü Çarpışması - Son Dakika


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