Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Leylek Caddesi üzerinde seyir halinde olan Adil G. idaresindeki 07 UR 627 plakalı motosiklet ile 1. Sokak'tan gelerek Fahri Leylek Caddesi'ne çıkan Bilal G. İdaresindeki 07 UY 133 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten asfalt zemine savrulan motosiklet sürücüsü Adil G. ile arkasında yolcu olarak bulunan Sultan G. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA