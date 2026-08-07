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Antalya'da Hırsızlık Faaliyetleri

Antalya\'da Hırsızlık Faaliyetleri
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Bir turistin çantalarını çalan hırsız, telefonun konumuyla yakalanıp tutuklandı.

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde aynı gün içinde denize giren yabancı uyruklu turistlerin çanta ve eşyalarını çalıp, çaldığı telefonun konum takip sistemiyle kısa sürede polis ekiplerince yakalanan plaj faresi suç makinesi çıktı. Hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dün bulunan Beach Park içerisinde yabancı uyruklu turistleri hedef alan gün içerisinde birden fazla olaya karıştığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Rus uyruklu bir ailenin denize girdikleri sırada kişisel eşyalarının yanı sıra cep telefonları ve bir miktar dövizlerinin bulunduğu çantayı çalan şüpheli telefonda bulunan konum takip sistemi sayesinde birkaç kilometre mesafede Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Suç makinesi çıktı

Şahsın üzerinde ve yanında bulunan çantada yapılan aramada turistlere ait olduğu belirlenen 3 adet cep telefonu, yaklaşık 7 bin TL nakit para ve kişisel eşyalar bulundu. İsminin Bülent K. olduğu öğrenilen şüphelinin yabancı uyruklu turistlerin çantalarını çaldıktan sonra cüzdan içerisinde bulunan parayı döviz bürosuna giderek bozdurduğu öğrenildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Bülent K., ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hırsızlık başta olmak üzere 15'ten fazla suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, 3. Sayfa, Antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Hırsızlık Faaliyetleri - Son Dakika

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