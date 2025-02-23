Antalya'da Hortum Seraları Vurdu - Son Dakika
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Antalya'da Hortum Seraları Vurdu

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Serik'te aniden oluşan hortum, çilek seralarında büyük hasara yol açtı. Panik yaşandı.

23.02.2025 15:31
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Antalya'da aniden ortaya çıkan hortum seraları böyle vurdu

ANTALYA - Serik ilçesinde aniden oluşan hortum, çilek seralarında büyük hasara yol açtı. Seralardan kopan parçalar metrelerce havaya savrulurken, vatandaşlar o anları korku dolu gözlerle izledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde öğle saatlerinde aniden oluşan hortum, çilek seralarında hasara yol açtı. Hortumun etkisiyle seralardan kopan parçalar metrelerce havaya savrulurken, yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bölgedeki vatandaşlar, hortumun oluşturduğu manzarayı korku dolu gözlerle izlerken, olay kısa süreli paniğe neden oldu. Hortumun ardından üreticiler, seralarında oluşan zararı tespit etmeye çalıştı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, seralarda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Hortum Seraları Vurdu - Son Dakika

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