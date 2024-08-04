Antalya'da Hurda Malzemelerin Bulunduğu İşletmede Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Hurda Malzemelerin Bulunduğu İşletmede Yangın Çıktı

Antalya\'da Hurda Malzemelerin Bulunduğu İşletmede Yangın Çıktı

Antalya'nın Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan bir hurda malzeme işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

04.08.2024 22:14  Güncelleme: 22:18
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Antalya'da hurda malzemelerin bulunduğu bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Antalya'nın Altınova Sinan Mahallesi Hanımeli Sokak üzerinde hurda malzemelerin toplandığı geri dönüşüm tesisinde, saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine işletmede çalışanların kaldığı konteynerlerin yandığı ve içeride insanların bulunabileceğinin ihbar edilmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede müdahale edildi

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Çalışanların yangından kısa bir süre önce dışarı çıkmaları muhtemel bir facianın yaşanmasını engelledi. İtfaiye ekipleri işletmede bulunan iş makinelerinin yardımıyla soğutma çalışmalarını tamamladı. İşletmenin hemen bitişiğinde bulunan bir başka iş yerinde ise çalışanlar ve işletme sahipleri yangının kendi dükkanlarına sıçramaması için hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Endişeli gözlerle izlediler

İşletmede görevli Ali Özden isimli vatandaş, yangını haber alır almaz geldiğini belirterek, "Geldim bir baktım konteyner yanıyor. Hemen itfaiyeye haber verdik" dedi. Arif Çiçek ise, "Karşı dükkandaydık yemeğe oturacağımız sırada dumanları gördük. Alevler bir anda yükseldi. Vakit kaybetmeden itfaiyeyi aradık" şeklinde konuştu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışanlarını vatandaşlar endişeli gözlerle izledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Hurda Malzemelerin Bulunduğu İşletmede Yangın Çıktı - Son Dakika

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