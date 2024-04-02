Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında husumet bulunan iki komşunun bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle'de yaşandı. Alınan bilgiye göre, husumetli olduğu iddia edilen H.B.Y ile Şehmus Löklök arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. H.B.Y. evine geldiği Şehmus Löklök'ü bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan Löklök, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay sonrası H.B.Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Husumetli İki Komşu Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada, H.B.Y. adlı şahıs bıçakla Şehmus Löklök'ü bıçakladı. Olayın ardından Löklök hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Şüpheli H.B.Y. ve kardeşi C.Y. gözaltına alındı.
İsrail işgali altındaki Kudüs'te binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek erken seçim çağrısıyla düzenlenen protestoya 3. gününde devam ediyor. Göstericiler, hükümeti savaşı kışkırtmakla suçlayarak istifa ve Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyor.
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Muğla'da aranan 2 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Hükümlülerin toplamda 37 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
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