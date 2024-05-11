Antalya'da 'Huzur Akdeniz' Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da 'Huzur Akdeniz' Uygulaması Gerçekleştirildi

Antalya\'da \'Huzur Akdeniz\' Uygulaması Gerçekleştirildi

Turizm sezonuna hazırlanan Antalya'da 50'si motorize 250 ekiple 4 bin polisin katıldığı, kent merkezi ve 19 ilçede hava ve deniz destekli eşzamanlı 'Huzur Akdeniz' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında trafik denetimleri, kimlik sorgulamaları ve işyeri denetimleri yapıldı.

11.05.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turizm sezonuna hazırlanan Antalya'da 50'si motorize 250 ekiple 4 bin polisin katıldığı, kent merkezi ve 19 ilçede hava ve deniz destekli eşzamanlı 'Huzur Akdeniz' uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün akşam saat 22.00'de kent merkezi ve 19 ilçede eşzamanlı 'Huzur Akdeniz' uygulaması başlatıldı. İl genelinde 50'si motorize 250 ekip 4 bin personelin katıldığı uygulamaya, 658 kilometrelik sahil bandında deniz polisi botlarla, havadan da helikopter ve dron desteği sağladı. Trafik denetimlerinde ise emniyet açısından 100 önemli noktada 170 ekip, 300 personel görev aldı. Vatandaşlar uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, narkotik, trafik, asayiş, terör ve diğer birimlere de bağlı polis ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik denetim, kimlik sorgulaması, üst arama, işyerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

"Var olan istikrar ve güven ortamının devamını sağlamak ve bunu da sahaya yansıtmak istiyoruz"

Uygulamanın kent merkezindeki kısmında, eğlence ve turizm merkezi Kaleiçi'ndeki denetimlere, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de katıldı. Çevik, Kaleiçi'ndeki esnafı ziyaret edip, yerli ve yabancı turistlerle konuştu. Denetimlerle ilgili bilgiler paylaşan Orhan Çevik, Antalya'nın dünyanın en güzel ve en güvenli kenti olduğuna dikkati çekerek, "Bundan yola çıkarak, var olan istikrar ve güven ortamının devamını sağlamak ve bunu da sahaya yansıtmak istiyoruz. Vatandaşa memnuniyetini hissettirmek yerli, yabancı misafirlerimize daha güvenli ve huzur ortamı içerisinde kendilerini hissettirmek için en yüksek seviyede tüm imkanlarımızı kullanarak denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Suç ve suçluyla mücadelede kararlıyız"

Birinci hedeflerinin sahaya hakim olmak olduğunu vurgulayan Çevik, "Devletin gücünü vatandaşa yansıtmak. Vatandaşın devlete olan inancını bu noktada arttırmak istiyoruz. Suç ve suçluyla mücadelede kararlıyız. İlimizde suç örgütleri falan kalmadı Allah'a çok şükür. Sezon açıldı ve eğlence sektörleri başladı. Yerli yabancı herkes geliyor artık. Dolayısıyla vatandaşımızın huzur içerisinde burada tatilini geçirmesi için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Akdeniz, Antalya, trafik, Güvenlik, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 'Huzur Akdeniz' Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
09:23 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
08:53 Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi! Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor
22:07 Kamu bankalarında yeni dönem Tüm ATM’lerden ücretsiz işlem yapılabilecek Kamu bankalarında yeni dönem! Tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapılabilecek
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
09:17 Süper Lig’de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti
08:49 Şampiyonluğu zora sokan İsmail Kartal’ın tüm takımdan tek bir isteği var: 3 maçı da kazanın Şampiyonluğu zora sokan İsmail Kartal'ın tüm takımdan tek bir isteği var: 3 maçı da kazanın
08:15 3 ayrı suç örgütüne peş peşe darbe 60 şüpheliye gözaltı 3 ayrı suç örgütüne peş peşe darbe! 60 şüpheliye gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 12:07:35. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 'Huzur Akdeniz' Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement