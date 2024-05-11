Antalya\'da \'Huzur Akdeniz\' Uygulaması Gerçekleştirildi

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Turizm sezonuna hazırlanan Antalya'da 50'si motorize 250 ekiple 4 bin polisin katıldığı, kent merkezi ve 19 ilçede hava ve deniz destekli eşzamanlı 'Huzur Akdeniz' uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün akşam saat 22.00'de kent merkezi ve 19 ilçede eşzamanlı 'Huzur Akdeniz' uygulaması başlatıldı. İl genelinde 50'si motorize 250 ekip 4 bin personelin katıldığı uygulamaya, 658 kilometrelik sahil bandında deniz polisi botlarla, havadan da helikopter ve dron desteği sağladı. Trafik denetimlerinde ise emniyet açısından 100 önemli noktada 170 ekip, 300 personel görev aldı. Vatandaşlar uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, narkotik, trafik, asayiş, terör ve diğer birimlere de bağlı polis ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik denetim, kimlik sorgulaması, üst arama, işyerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

"Var olan istikrar ve güven ortamının devamını sağlamak ve bunu da sahaya yansıtmak istiyoruz"

Uygulamanın kent merkezindeki kısmında, eğlence ve turizm merkezi Kaleiçi'ndeki denetimlere, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de katıldı. Çevik, Kaleiçi'ndeki esnafı ziyaret edip, yerli ve yabancı turistlerle konuştu. Denetimlerle ilgili bilgiler paylaşan Orhan Çevik, Antalya'nın dünyanın en güzel ve en güvenli kenti olduğuna dikkati çekerek, "Bundan yola çıkarak, var olan istikrar ve güven ortamının devamını sağlamak ve bunu da sahaya yansıtmak istiyoruz. Vatandaşa memnuniyetini hissettirmek yerli, yabancı misafirlerimize daha güvenli ve huzur ortamı içerisinde kendilerini hissettirmek için en yüksek seviyede tüm imkanlarımızı kullanarak denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Suç ve suçluyla mücadelede kararlıyız"

Birinci hedeflerinin sahaya hakim olmak olduğunu vurgulayan Çevik, "Devletin gücünü vatandaşa yansıtmak. Vatandaşın devlete olan inancını bu noktada arttırmak istiyoruz. Suç ve suçluyla mücadelede kararlıyız. İlimizde suç örgütleri falan kalmadı Allah'a çok şükür. Sezon açıldı ve eğlence sektörleri başladı. Yerli yabancı herkes geliyor artık. Dolayısıyla vatandaşımızın huzur içerisinde burada tatilini geçirmesi için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. - ANTALYA