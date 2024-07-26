Antalya'da Huzur Uygulaması: 2 Aranan Şahıs Yakalandı, 3 Ateşli Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Huzur Uygulaması: 2 Aranan Şahıs Yakalandı, 3 Ateşli Silah Ele Geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 2 aranan şahıs yakalandı ve 3 adet ateşli silah ele geçirildi.

26.07.2024 14:12
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Antalya'nın Serik ilçesinde, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında; Serik İlçesi genelinde 19 sabit noktada 379 personelin katılımıyla "Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada; 2 bin 522 şahıs, 631 araç ve 79 motosiklet hakkında sorgulama yapılırken, 2 aranan şahıs yakalandı. 31 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ceza tatbik edilen uygulama kapsamında, 1 yakalamalı-hacizli araç yakalandı, 25 bar,8 müzikhol, 25 park kontrol edildi, 33 iş yerine çeşitli eksikliklerden tutanak tutuldu, 1 iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Uygulama sırasında; 3 adet ateşli silah, 5 adet şarjör, 132 adet fişek ve 32 adet kartuş ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Huzur Uygulaması: 2 Aranan Şahıs Yakalandı, 3 Ateşli Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Huzur Uygulaması: 2 Aranan Şahıs Yakalandı, 3 Ateşli Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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