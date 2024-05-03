Antalya'da Huzurevi Cinayeti: 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Huzurevi Cinayeti: 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Antalya\'da Huzurevi Cinayeti: 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Antalya'da bir huzurevinde yaşanan olayda, huzurevi sakinlerinden biri, husumetli olduğu kişilere saldırarak 2 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi ağır yaraladı. Zanlı adliyeye sevk edildi.

03.05.2024 15:54  Güncelleme: 16:07
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Antalya'da yaklaşık 4,5 yıldır kaldığı huzurevinden, hakkında tutulan tutanak sebebiyle çıkartılacağı gün husumetli olduğu öne sürülen 2 kişiyi meyve bıçağıyla öldürüp 1 kişiyi de ağır yaralanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Neden öldürdün" sorusuna "Huzurevi müdürüne sorun" yanıtını veren zanlı, polislere de "Başımı eğmenize gerek yok" dedi.

Olay, gece 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Süğüt (65), husumetli olduğu öne sürülen diğer huzurevi sakinlerinden Selçuk Goncegül'e (73) uyuduğu sırada meyve bıçağıyla saldırdı, ardından olayı duyup gelen Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'i de (74) bıçakladı. Olay sonrası Süğüt yangın merdiveninden kaçarken, huzurevi görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede yakalandı

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ise kaçan İzzettin Söğüt'ü yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede yapılan aramada Süğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Katil zanlısı, gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürüldü.

Hakkında tutanak tutulup çıkışına karar verildi

Cenazeler, olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısının daha önce de huzurevinde yaşadığı tartışmalar sebebiyle hakkında tutanak tutulduğu, huzurevi yönetimi tarafından çıkışına karar verildiği ve ek sürenin bugün sona erdiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınan Süğüt'ün, huzurevi müdürüyle sıkıntı yaşadığını, huzurevi yönetimine söylediklerini taşıdığını düşündüğü 117 numaralı odada kalan husumetlisi Selçuk Goncegül'e gece saatlerinde aldığı meyve bıçağıyla saldırdığını ve ardından ayırmaya gelen Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e saldırdığını söylediği öğrenildi.

"Başımı eğmenize gerek yok"

Adliyeye sevk edilmek üzere ekiplerce sağlık kontrolüne getirilen Süğüt, gazetecilerin "Neden öldürdün" sorusuna, "Git müdüre söyle. O müdür öldürdü ben değil. Beni bu hale getiren huzurevi müdürüne söyle" yanıtını verdi. Süğüt, başını eğen polis ekiplerine de, "Başımı eğmenize gerek yok" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Huzurevi Cinayeti: 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Huzurevi Cinayeti: 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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