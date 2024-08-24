Antalya'da Huzurevi Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Huzurevi Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Huzurevi Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki Kerim Güvenç ve 61 yaşındaki Yüksel Çankaya hayatını kaybetti. Yangın sonucunda tahliye edilen diğer huzurevi sakinleri ise sağlık kontrolünden geçirildi.

24.08.2024 15:07
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Antalya'da bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan yaralılardan 80 yaşındaki Kerim Güvenç olaydan 7 gün sonra, 61 yaşındaki Yüksel Çankaya ise tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Çankaya'nın yakınları göz yaşları içinde cenazeyi teslim aldı.

Yangın, 14 Ağustos günü saat 18.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 837 sokak üzerinde bulunan özel bir huzurevinde meydana geldi. Huzurevinin birinci katında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Huzurevinde bulunan yaşlılar, huzurevi çalışanları, vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında huzurevi sakinlerinden Yüksel Çankaya (61), Kerim Güvenç ve Ahmet Şükrü Peker hastanelerde tedavi altına alındı. Kerim Güvenç yangından 7 gün sonra yaşamını yitirirken, Yüksel Çankaya da 10 gün sonra Antalya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çankaya'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alınırken, kardeşi Sabriye Çankaya huzurevinden şikayetçi olacaklarını belirtti.

Hayatını kaybeden 2 kişinin ölüm sebebinin tespiti için soruşturma devam diyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Huzurevi Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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