Antalya'da İki Çocuk Kilitli Kaldı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da İki Çocuk Kilitli Kaldı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Antalya\'da İki Çocuk Kilitli Kaldı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Antalya'nın Kepez ilçesinde markete giden bir annenin evde bıraktığı iki çocuk, arızalanan kapı kilidi nedeniyle içeride kilitli kaldı. İtfaiye ekipleri, balkondan merdiven yardımıyla içeri girdi ve çocukları kurtardı.

12.11.2024 10:11  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da annelerinin markete giderken evde bıraktığı iki çocuk arızalanan kapı kilidi nedeniyle evin içerisinde kilitli kaldı. Küçük çocukları itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkondan ikamete girerek kurtardı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7342 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamette 3 çocuğu ile birlikte bulunan Pınar M., o sırada uyuyan 2 yaşındaki Emirhan ve 6 yaşındaki ablası Nisanur'u evde bırakarak markete gitti. Market alışverişini tamamlayarak ikametine geri dönen genç kadın, tüm uğraşlarına rağmen anahtarı ile kapıyı açamadı. Evin içerisinde bulunan 6 yaşındaki kızına kapıyı açmasını söyleyen Pınar M., kapı yine açılmayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak çocukların ev içerisinde kilitli kaldığını bildirdi.

İtfaiye erleri kurtardı

İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. İtfaiye erleri çelik kapıyı açamayınca merdiven yardımıyla ikinci kattaki ikametin balkonuna çıktı. Balkon kapısından içeriye giren itfaiye ekipleri içerden de kilitli kalan kapıyı açamayınca huysuzlanan ve ağlamaya başlayan küçük çocukları itfaiye aracının merdiveni ile ikametin balkonundan alınarak annelerine teslim edildi. Büyük korku yaşadıkları gözlenen iki çocuğun annelerine sıkı sıkı sarıldığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Kepez, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İki Çocuk Kilitli Kaldı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
11:06 Çinliler bu kez de Bayraktar TB2’nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı
11:00 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ifadelerinde ağız birliği etti Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ifadelerinde ağız birliği etti
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:07 Yolda yürürken otobüs çarptı Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti
16:04 Simge’den Icardi’ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme
15:46 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:16 Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 11:36:51. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da İki Çocuk Kilitli Kaldı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.