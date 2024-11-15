Antalya\'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Serik ilçesinde otel inşaatında dengesini kaybederek 4. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kadriye Mahallesinde otel inşaatında çalışan, Musa Laçin (28), dengesini kaybederek, 4. kattan aşağıya düştü. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Laçin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA