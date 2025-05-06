Antalya'da İnşaatta İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da İnşaatta İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya\'da İnşaatta İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'da 4. kattan düşen yabancı uyruklu işçi, ilk iş gününde yaşamını yitirdi.

06.05.2025 13:08
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Antalya'da yapımı devam eden bir inşaatta çalışmaya başlayan, 2 ay önce nişanlanan 26 yaşındaki yabancı uyruklu işçi, ilk iş gününde 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Sakarya Bulvarı 2566 Sokak'taki yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işinin ilk gününde olan yabancı uyruklu Muhammed Mirrey (26), kuzeniyle birlikte kalıp sökmek için çalışmaya başladı. Daha önce başka bir inşaatta çalıştığı ancak parasını alamadığı öğrenilen Mirrey'in yaklaşık 2 ay önce ülkesinde nişanlandığı ve Türkiye'ye tekrar dönüş yaptığı öğrenildi.

İnşaatın 4'üncü katında kalıp söküm işlemi yapan Miray, henüz bilinmeyen nedenden ötürü eksi 2'nci katın beton zeminine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından cenazesi, düştüğü eksi 2'nci kattan çıkarılarak cenaze aracına alındı. Bu sırada Mirrey'in arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, olay yerinde büyük üzüntü yaşandı. Mirrey'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İnşaatta İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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