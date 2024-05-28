Antalya'da intihar girişiminde bulunan kadın camdan indirildi - Son Dakika
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Antalya'da intihar girişiminde bulunan kadın camdan indirildi

Antalya\'da intihar girişiminde bulunan kadın camdan indirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, çocukların üzerine benzin döktükten sonra apartmanın camına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından camdan indirilen kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken çocukların yakınları tarafından darp edildi ve hastaneye kaldırıldı.

28.05.2024 10:30
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Antalya'da çocukların üzerine benzin döktükten sonra 5 katlı apartmanın camına çıkarak intihar girişiminde bulunan kadın, polis ekipleri tarafından camdan indirildi. Mahalle sakinlerini sokağa döken olayda, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kadın, bu esnada çocukların yakınları tarafından darp edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Nazmiye Ş. (50), akşam saatlerinde mahallede oynayan yaşı küçük çocukları yanına çağırdı. Nazmiye Ş., apartman içinde yanına gelen çocukların üzerine bir anda elinde bulunan bidonla benzin dökmeye başladı. Durumu fark eden diğer çocukların yakınları Nazmiye Ş.'nin yanına gitti. Öfkeli kalabalığı gören Nazmiye Ş., bir anda apartmanın çatı katında bulunan cama çıkararak intihar girişiminde bulundu.

Camdan indirildikten sonra saldırdılar

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çabalarının ardından ikna edilemeyen Nazmiye Ş.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan ekipler, Nazmiye Ş.'yi bulunduğu camdan aldı. Apartmandan indirilen Nazmiye Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği esnada, apartmanın giriş kapısında bekleyen Z.K. ve diğer çocukların yakınları bir anda Nazmiye Ş.'ye saldırmaya başladı. Polis çocukların aileleri ve komşularını güçlükle sakinleştirirken karın boşluğuna aldığı darbe sonucu kendini iyi hissetmediğini söyleyen Nazmiye Ş., polislerin arasında ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da intihar girişiminde bulunan kadın camdan indirildi - Son Dakika

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