Antalya'da İtfaiye Ekipleri Yaşlı Adamı Balkondan Kurtardı

Balkondan merdivenle daireye giren ekipler yaşlı adamı uyurken buldu

Yalnız yaşayan adamdan haber alınamayınca ekipler seferber oldu

itfaiye dar sokak ve araç parkları sebebiyle nedeniyle zor anlar yaşadı

ANTALYA - Antalya'da yakınlarının haber alamadığı yalnız yaşayan kişi için ekipler harekete geçti. İtfaiye, dar sokaklar ve park eden araçlar nedeniyle 10 dakika gecikmeli müdahale edebildi. Olay yerine merdivenle balkondan giren ekipler, şahsın uyuduğunu tespit etti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Altındağ Mahallesi 150. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Yakınlarının defalarca telefonla aramasına rağmen kendisine ulaşılamayan 75 yaşındaki Ramazan A. için ailesi yardım talebinde bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak polis eşliğinde evin balkonundan içeri girdi. Ramazan A. isimli yaşlı adamın evde uyuduğu belirlenirken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı tespit edildi.

İtfaiye dar sokakta zor anlar yaşadı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, dar sokakta karşılıklı park eden araçlar nedeniyle ilerleyemedi. Yaklaşık 10 dakika süren bekleyişin ardından, park halindeki araçlardan birinin sahibi olay yerine gelerek aracını kaldırdı. Bu sayede yol açılırken, itfaiye ekibi de gecikmeli olarak olay yerine ulaşarak müdahalede bulundu. Bu duruma tepki gösteren mahalle sakini Alim Ayan," şuan itfaiye ekipleri olay için geldi ama geçemediler. Yangın olsa yanar burası. Park yerleri olmadığı için mecbur buraya park ediyorlar" dedi.

Ekipler yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirlemesinin ardından olay yerinden ayrıldı.