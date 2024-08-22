Antalya\'da Jandarma Ekipleri Akseki İlçesinde Trafik Eğitimi Verdi

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Antalya'da jandarma ekipleri, Akseki ilçesinde trafik eğitimi verdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Akseki Trafik Jandarmasına bağlı Trafik Jandarması ekipleri, Akseki ilçesinde bulunan "Köy yolunda trafikte her şey yolunda" mottosuyla, vatandaşlarda farkındalık sağlamak amacıyla eğitim verdi. Vatandaşların katılımıyla gerçekleşen programda "Traktörlerde rops demirinin önemi, römorklarda reflektör kullanımı, kask kullanımı ve emniyet kemeri" konularında bilgilendirme yapıldı.

Traktörlerin kullanımı ile ilgili el broşürleri dağıtılarak, tasarlanmış afişler sergilendi. - ANTALYA