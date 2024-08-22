Antalya'da Jandarma Ekipleri Akseki İlçesinde Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Antalya'da Jandarma Ekipleri Akseki İlçesinde Trafik Eğitimi Verdi

Antalya\'da Jandarma Ekipleri Akseki İlçesinde Trafik Eğitimi Verdi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Akseki Trafik Jandarmasına bağlı ekipler, Akseki ilçesinde vatandaşlara trafik eğitimi vererek farkındalık oluşturdu. Programda traktörlerin kullanımı, römorklarda reflektör kullanımı, kask kullanımı ve emniyet kemeri konularında bilgilendirme yapıldı.

22.08.2024 18:18
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Antalya'da jandarma ekipleri, Akseki ilçesinde trafik eğitimi verdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Akseki Trafik Jandarmasına bağlı Trafik Jandarması ekipleri, Akseki ilçesinde bulunan "Köy yolunda trafikte her şey yolunda" mottosuyla, vatandaşlarda farkındalık sağlamak amacıyla eğitim verdi. Vatandaşların katılımıyla gerçekleşen programda "Traktörlerde rops demirinin önemi, römorklarda reflektör kullanımı, kask kullanımı ve emniyet kemeri" konularında bilgilendirme yapıldı.

Traktörlerin kullanımı ile ilgili el broşürleri dağıtılarak, tasarlanmış afişler sergilendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Jandarma Ekipleri Akseki İlçesinde Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika

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