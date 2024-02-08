Antalya'da jandarmadan kaçak sigara imalathanesine baskın
750 kilo kıyılmış tütün, 335 bin makaron ele geçirildi
ANTALYA - Antalya'da iş yerini kaçak sigara imalathanesi yapan kişiye yönelik jandarma operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli yakalanırken, iş yerinde yapılan aramada 160 bini dolu olmak üzere toplamda 335 bin makaron, 75 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde bir şahsın, iş yerinde kaçak sigara imalathanesi kurup sigaraları piyasaya sattığını tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla iş yerinde yapılan aramada, 160 bini dolu olmak üzere toplamda 335 bin makaron, 75 kilo kıyılmış tütün, 3 sigara sarma makinesi, 1 sigara paketleme makinesi ve 4 hava tabancası ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
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